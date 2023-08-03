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Минобороны: ВС России нанесли комплексное поражение ВСУ у Григоровки, Торского и Макеевки

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Бойцы российской армии на Краснолиманском направлении пресекли две атаки украинских войск и нанесли комплексное поражение ВСУ у Григоровки, Торского и Макеевки.
Минобороны: ВС России нанесли комплексное поражение ВСУ у Григоровки, Торского и Макеевки
  • РИА Новости

Об этом заявило Минобороны России.

Подразделения группировки «Центр» отразили вражеские атаки в населённых пунктах Нововодяное и Червоная Диброва ЛНР. В боестолкновениях ликвидированы около 30 бойцов личного состава противника, боевая машина пехоты и бронетранспортёр.

По данным ведомства, в ходе боёв на этом участке фронта ВСУ лишились более 110 солдат, трёх боевых бронированных машин, двух автомобилей и самоходной артиллерийской установки «Акация».

Ранее Минобороны России сообщило, что российские силы отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении.

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