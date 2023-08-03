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Украинский премьер Шмыгаль: содержание ВСУ обходится Киеву в почти $55 млрд в год

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Расходы на содержание украинской армии составляют порядка $54,7 млрд в год, а это внушительно превышает возможности страны.
Украинский премьер Шмыгаль: содержание ВСУ обходится Киеву в почти $55 млрд в год
  • AP
  • © Roman Chop

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, его слова приводит агентство «Укринформ».

«Фактически поддержка вооруженных сил стоит Украине около 2 трлн гривен. Это больше, чем доходная часть бюджета мирного времени», — заявил он.

По словам премьера, раньше доходная часть бюджета страны составляла $35,5 млрд, а на сегодняшний день Украина держится благодаря поддержке Запада, грантов и кредитов.

Ранее Шмыгаль сообщил, что власти Катара решили выделить Украине $100 млн в рамках гуманитарной поддержки.

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