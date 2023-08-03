Украинский премьер Шмыгаль: содержание ВСУ обходится Киеву в почти $55 млрд в год
- AP
- © Roman Chop
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, его слова приводит агентство «Укринформ».
«Фактически поддержка вооруженных сил стоит Украине около 2 трлн гривен. Это больше, чем доходная часть бюджета мирного времени», — заявил он.
По словам премьера, раньше доходная часть бюджета страны составляла $35,5 млрд, а на сегодняшний день Украина держится благодаря поддержке Запада, грантов и кредитов.
Ранее Шмыгаль сообщил, что власти Катара решили выделить Украине $100 млн в рамках гуманитарной поддержки.