Правозащитник Мельников: на 17-летнего Маркина из ДНР в СИЗО Киева оказывается давление
- РИА Новости
Мельников направил обращение комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович.
«Жизни и здоровью родителей Владимира Маркина ввиду травли и буллинга их ребёнка и публичных угроз им в соцсетях угрожает опасность», — говорится в обращении.
Правозащитник рассказал, что близкие к спецслужбам Украины люди незаконно снимают видео с подростком.
Он потребовал от ЕС обратить внимание на действия украинских спецслужб.
Также, как стало известно, Киев включил Маркина в список на обмен с Россией, назвав его военнопленным.
В мае сообщалось, что Владимир Маркин, которому на момент ареста Службой безопасности Украины в августе 2022 года было 16 лет, приговорён к десяти годам лишения свободы по обвинению в оказании содействия российской армии в ходе специальной военной операции.