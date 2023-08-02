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Правозащитник Мельников: на 17-летнего Маркина из ДНР в СИЗО Киева оказывается давление

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Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил RT, что на 17-летнего Владимира Маркина из ДНР, которого украинский суд приговорил к десяти годам колонии за якобы помощь российской армии, в киевском следственном изоляторе оказывается психологическое и, возможно, физическое давление.
Правозащитник Мельников: на 17-летнего Маркина из ДНР в СИЗО Киева оказывается давление
  • РИА Новости

Мельников направил обращение комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович.

«Жизни и здоровью родителей Владимира Маркина ввиду травли и буллинга их ребёнка и публичных угроз им в соцсетях угрожает опасность», — говорится в обращении.

Правозащитник рассказал, что близкие к спецслужбам Украины люди незаконно снимают видео с подростком.

Он потребовал от ЕС обратить внимание на действия украинских спецслужб.

Также, как стало известно, Киев включил Маркина в список на обмен с Россией, назвав его военнопленным.

В мае сообщалось, что Владимир Маркин, которому на момент ареста Службой безопасности Украины в августе 2022 года было 16 лет, приговорён к десяти годам лишения свободы по обвинению в оказании содействия российской армии в ходе специальной военной операции.

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