Правозащитник Мельников: на 17-летнего Маркина из ДНР в СИЗО Киева оказывается давление

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил RT, что на 17-летнего Владимира Маркина из ДНР, которого украинский суд приговорил к десяти годам колонии за якобы помощь российской армии, в киевском следственном изоляторе оказывается психологическое и, возможно, физическое давление.

Мельников направил обращение комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович.

«Жизни и здоровью родителей Владимира Маркина ввиду травли и буллинга их ребёнка и публичных угроз им в соцсетях угрожает опасность», — говорится в обращении.

Правозащитник рассказал, что близкие к спецслужбам Украины люди незаконно снимают видео с подростком.

Он потребовал от ЕС обратить внимание на действия украинских спецслужб.

Также, как стало известно, Киев включил Маркина в список на обмен с Россией, назвав его военнопленным.

В мае сообщалось, что Владимир Маркин, которому на момент ареста Службой безопасности Украины в августе 2022 года было 16 лет, приговорён к десяти годам лишения свободы по обвинению в оказании содействия российской армии в ходе специальной военной операции.