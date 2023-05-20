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Украинский суд приговорил подростка из ДНР к десяти годам лишения свободы

Владимир Маркин, которому на момент ареста Службой безопасности Украины в августе 2022 года было 16 лет, приговорён к десяти годам лишения свободы по обвинению в оказании содействия российской армии в ходе специальной военной операции. Об этом RT сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Как заявил Мельников, СБУ обвинила подростка в передаче российской стороне информации о расположении украинских вооружённых формирований в районе Артёмовска. При этом, по мнению Мельникова, само уголовное дело и обвинение «не выдерживают никакой критики», а право подростка на защиту в ходе суда было грубо нарушено.

«По предварительным данным, на мальчика во время задержания и допросов оказывалось психологическое и физическое давление. Его содержали в неприемлемых, тяжёлых условиях СИЗО города Днепр. У нас есть информация, что в пыточных условиях Владимира Маркина заставляли оговорить себя и других, но он не пошёл на это», — отметил Мельников.

Правозащитник призвал к скорейшему обмену Маркина и других арестованных СБУ несовершеннолетних, гражданских лиц и священнослужителей.

«По нашим данным, кроме Маркина, СБУ задержала ещё двух подростков, мальчика и девочку, которые на момент ареста были несовершеннолетними, а также целый ряд гражданских лиц, священнослужителей, которым предъявляют абсурдные обвинения, многих из них пытают. Необходимо спасать этих людей», — добавил Мельников.

Как ранее сообщал RT, Иван Мельников обратился к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой оказать содействие в освобождении Владимира Маркина.