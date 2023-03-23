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Правозащитники просят Москалькову помочь в обмене арестованного СБУ подростка из ДНР

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RT
Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников направил обращение уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой оказать содействие в обмене арестованного СБУ несовершеннолетнего Владимира Маркина.
Правозащитники просят Москалькову помочь в обмене арестованного СБУ подростка из ДНР
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

СБУ подозревает Маркина в передаче российской стороне информации о расположении украинских вооружённых формирований в районе Бахмута (Артёмовска), сообщил RT правозащитник.

«Владимир Маркин, которому на момент ареста в августе 2022 года было 16 лет, содержится в городе Днепр (Днепропетровск), в СИЗО №4, печально известном пытками арестованных спецслужбами Украины по обвинению в содействии России. Этот подросток, по нашей информации, тоже подвергался пыткам», — сказал Мельников.

По данным правозащитника, украинская сторона включила Маркина в список на обмен в качестве военнопленного. Но мальчик до сих остаётся в следственном изоляторе. 10 января 2023 года ему предъявлено обвинение по ст. 111-1 УКУ (предоставление помощи в ведении боевых действий против ВСУ). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

«В обращении к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой мы просим оказать содействие в принятии мер для скорейшего обмена Маркина и оказания иной помощи арестованному несовершеннолетнему», — заключил Мельников.

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