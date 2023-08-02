Украина попыталась ночью атаковать корабль ВМФ России в Чёрном море

Ночью украинский морской беспилотный катер попытался атаковать корабль ВМФ России, сопровождающий гражданский транспорт на юго-западе Чёрного моря.

«Сегодня ночью киевским режимом предпринята очередная попытка атаковать морским беспилотным катером корабль Военно-морского флота России, сопровождавший гражданский морской транспорт в юго-западной части Чёрного моря», — заявили в Минобороны России.

По данным ведомства, экипаж российского корабля своевременно обнаружил и уничтожил украинский катер.

Ранее сообщалось, что Киев осуществил безуспешную попытку атаковать тремя безэкипажными катерами корабли Черноморского флота в 340 км юго-западнее Севастополя.

Также в Минобороны сообщили, что в ночь на 1 августа была пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве и Московской области.