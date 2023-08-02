Правительство Молдавии денонсировало четыре соглашения СНГ в области энергетики

Кабинет министров Молдавии единогласно принял решение о денонсации четырёх соглашений в области энергетики с Содружеством Независимых Государств (СНГ), объяснив это их утраченной актуальностью.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Таким образом, утратили силу сразу несколько соглашений с СНГ», — уточнил министр энергетики Виктор Парликов.

Так, были денонсированы соглашения о координации отношений в области электроэнергетики, соглашение о параллельной работе энергосистем, соглашение о транзите энергии и электрической мощности, а также решение об установлении единого времени для снятия показаний с приборов учёта электрической энергии.

Министр также отметил, что соглашения потеряли актуальность из-за подключения Молдавии к энергической системе Европы.

Ранее сообщалось, что Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии сообщила, что расторгла договор о взаимодействии с ФСБ России и уведомила об этом российское ведомство.

Также в феврале 2023 года сообщалось, что власти Молдавии начали работу по денонсации ряда соглашений по линии СНГ.