Правительство Молдавии денонсировало четыре соглашения СНГ в области энергетики
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Таким образом, утратили силу сразу несколько соглашений с СНГ», — уточнил министр энергетики Виктор Парликов.
Так, были денонсированы соглашения о координации отношений в области электроэнергетики, соглашение о параллельной работе энергосистем, соглашение о транзите энергии и электрической мощности, а также решение об установлении единого времени для снятия показаний с приборов учёта электрической энергии.
Министр также отметил, что соглашения потеряли актуальность из-за подключения Молдавии к энергической системе Европы.
Ранее сообщалось, что Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии сообщила, что расторгла договор о взаимодействии с ФСБ России и уведомила об этом российское ведомство.
Также в феврале 2023 года сообщалось, что власти Молдавии начали работу по денонсации ряда соглашений по линии СНГ.