ВС России ударили по группе украинских десантников, высадившихся в районе Соледара

Бойцы бригады «Терек» и казачьего диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» бригады «Сибирь», которые выполняют задачи в районе Соледара, на Артёмовском направлении выявили высадку десанта ВСУ примерно в 20 км от города.

Об этом рассказал командир «Енисея» с позывным Амиго в интервью РИА Новости.

По его словам, ВСУ высадили десант на трёх вертолётах Ми-8.

«Шли они, конечно, низко, чтобы не попасть под огонь наших ПВО. Это были Ми-8, мы их засняли и приготовились вчера к отражению десанта», — поделился военный.

Также указывается, что после того, как ВС России обнаружили вертолёты, они отследили с помощью дронов подъезд в этот район бронетехники ВСУ. После этого отряд «Скиф» нанёс удар по данному сектору из реактивной и ствольной артиллерии.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны России Сергей Шойгу представил к наградам российских танкистов, которые атаковали бронегруппы украинских войск в Запорожской области.