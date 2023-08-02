ВС России ударили по группе украинских десантников, высадившихся в районе Соледара
Об этом рассказал командир «Енисея» с позывным Амиго в интервью РИА Новости.
По его словам, ВСУ высадили десант на трёх вертолётах Ми-8.
«Шли они, конечно, низко, чтобы не попасть под огонь наших ПВО. Это были Ми-8, мы их засняли и приготовились вчера к отражению десанта», — поделился военный.
Также указывается, что после того, как ВС России обнаружили вертолёты, они отследили с помощью дронов подъезд в этот район бронетехники ВСУ. После этого отряд «Скиф» нанёс удар по данному сектору из реактивной и ствольной артиллерии.
Ранее сообщалось, что глава Минобороны России Сергей Шойгу представил к наградам российских танкистов, которые атаковали бронегруппы украинских войск в Запорожской области.