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Координатор Николаевского подполья опроверг информацию СБУ о задержании активистки

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Заявление Службы безопасности Украины (СБУ) о задержании «участницы» подполья не соответствует действительности.
Координатор Николаевского подполья опроверг информацию СБУ о задержании активистки
  • РИА Новости

Об этом сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, передаёт РИА Новости.

Он напомнил, что среди активистов организации отсутствуют женщины, которые снимают и передают видеокадры.

«В Николаеве разведкой, сбором данных и передачей данных занимаются мужчины, именно мужчины являются активистами Николаевского подполья, женщин-информаторов у нас нет. К сожалению, киевский режим уже в отчаянии хватает кого угодно за что угодно, уже от этого страдает ни в чём неповинная женщина», — рассказал Лебедев.

Координатор добавил, что у подполья имеется неподтверждённая информация о том, что таким образом СБУ выполняют «заказы» на конкретных неугодных кому-то из чиновников людей.

Ранее первый заместитель постпреда Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российские спецслужбы пресекают десятки терактов, которые СБУ пытается провести на территории России.

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