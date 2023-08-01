Координатор Николаевского подполья опроверг информацию СБУ о задержании активистки

Заявление Службы безопасности Украины (СБУ) о задержании «участницы» подполья не соответствует действительности.

Об этом сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, передаёт РИА Новости.

Он напомнил, что среди активистов организации отсутствуют женщины, которые снимают и передают видеокадры.

«В Николаеве разведкой, сбором данных и передачей данных занимаются мужчины, именно мужчины являются активистами Николаевского подполья, женщин-информаторов у нас нет. К сожалению, киевский режим уже в отчаянии хватает кого угодно за что угодно, уже от этого страдает ни в чём неповинная женщина», — рассказал Лебедев.

Координатор добавил, что у подполья имеется неподтверждённая информация о том, что таким образом СБУ выполняют «заказы» на конкретных неугодных кому-то из чиновников людей.

Ранее первый заместитель постпреда Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российские спецслужбы пресекают десятки терактов, которые СБУ пытается провести на территории России.