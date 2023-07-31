Полянский: российские спецслужбы пресекают десятки планируемых Киевом терактов

Сотрудники российских спецслужб предотвращают десятки терактов, которые планирует на территории России украинская сторона. Такое заявление сделал первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский.

Он подчеркнул, что информация об этом практически каждый день освещается в СМИ.

«Важно понимать, что десятки, если не сотни запланированных СБУ (Службой безопасности Украины. — RT) терактов на территории России пресекаются российскими спецслужбами», — передаёт ТАСС слова Полянского.

По его словам, Киев атакует не только военную инфраструктуру, но и мирные города и объекты, которые находятся за сотни километров от боевых действий.

Ранее украинские войска применили переоборудованную в ударный вариант зенитную ракету комплекса С-200 для удара по Таганрогу. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».