Полянский: российские спецслужбы пресекают десятки планируемых Киевом терактов
- AP
Он подчеркнул, что информация об этом практически каждый день освещается в СМИ.
«Важно понимать, что десятки, если не сотни запланированных СБУ (Службой безопасности Украины. — RT) терактов на территории России пресекаются российскими спецслужбами», — передаёт ТАСС слова Полянского.
По его словам, Киев атакует не только военную инфраструктуру, но и мирные города и объекты, которые находятся за сотни километров от боевых действий.
Ранее украинские войска применили переоборудованную в ударный вариант зенитную ракету комплекса С-200 для удара по Таганрогу. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».