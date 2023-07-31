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Полянский: российские спецслужбы пресекают десятки планируемых Киевом терактов

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Сотрудники российских спецслужб предотвращают десятки терактов, которые планирует на территории России украинская сторона. Такое заявление сделал первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский: российские спецслужбы пресекают десятки планируемых Киевом терактов
  • AP

Он подчеркнул, что информация об этом практически каждый день освещается в СМИ.

«Важно понимать, что десятки, если не сотни запланированных СБУ (Службой безопасности Украины. — RT) терактов на территории России пресекаются российскими спецслужбами», — передаёт ТАСС слова Полянского.

По его словам, Киев атакует не только военную инфраструктуру, но и мирные города и объекты, которые находятся за сотни километров от боевых действий.

Ранее украинские войска применили переоборудованную в ударный вариант зенитную ракету комплекса С-200 для удара по Таганрогу. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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