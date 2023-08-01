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Лукашенко заявил, что в Белоруссию ввезли более половины ядерного оружия из планируемого

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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссию уже ввезли и рассредоточили по стране более половины ядерного оружия из запланированного.
Лукашенко заявил, что в Белоруссию ввезли более половины ядерного оружия из планируемого
  • globallookpress.com

Об этом он сказал в ходе рабочей поездки в Брестскую область. Его слова приводит БЕЛТА.

«Уже более половины ядерного оружия, которое планировалось разместить, завезено и рассредоточено по стране», — цитирует агентство президента Белоруссии.

Также Лукашенко назвал ядерное оружие фактором безопасности и выразил надежду, что его никогда не придётся применять.

До этого Лукашенко заявил, что перемещение ядерного оружия в Белоруссию завершат до конца года.

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