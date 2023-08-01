Лукашенко заявил, что в Белоруссию ввезли более половины ядерного оружия из планируемого
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Об этом он сказал в ходе рабочей поездки в Брестскую область. Его слова приводит БЕЛТА.
«Уже более половины ядерного оружия, которое планировалось разместить, завезено и рассредоточено по стране», — цитирует агентство президента Белоруссии.
Также Лукашенко назвал ядерное оружие фактором безопасности и выразил надежду, что его никогда не придётся применять.
До этого Лукашенко заявил, что перемещение ядерного оружия в Белоруссию завершат до конца года.