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Балицкий: ВСУ проводят перегруппировку на Ореховском направлении

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Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ на Ореховском направлении проводят перегруппировку.
Балицкий: ВСУ проводят перегруппировку на Ореховском направлении
  • AP

«На Ореховском направлении противник проводит перегруппировку, пытается формировать штурмовые группы из мобилизованных, у которых отсутствует должная подготовка», — написал он в Telegram.

По его словам, действия ВСУ неслаженные и среди украинских военных наблюдается низкий моральный дух.

«Много случаев сдачи в плен, что остаётся единственной возможностью у противника сохранить свои жизни», — добавил Балицкий.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что на Купянском и Краснолиманском направлениях российские военные при продвижении обнаружили большое количество вооружения из стран НАТО.

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