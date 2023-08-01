Балицкий: ВСУ проводят перегруппировку на Ореховском направлении
- AP
«На Ореховском направлении противник проводит перегруппировку, пытается формировать штурмовые группы из мобилизованных, у которых отсутствует должная подготовка», — написал он в Telegram.
По его словам, действия ВСУ неслаженные и среди украинских военных наблюдается низкий моральный дух.
«Много случаев сдачи в плен, что остаётся единственной возможностью у противника сохранить свои жизни», — добавил Балицкий.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что на Купянском и Краснолиманском направлениях российские военные при продвижении обнаружили большое количество вооружения из стран НАТО.