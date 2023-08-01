Балицкий: ВСУ проводят перегруппировку на Ореховском направлении

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ на Ореховском направлении проводят перегруппировку.

«На Ореховском направлении противник проводит перегруппировку, пытается формировать штурмовые группы из мобилизованных, у которых отсутствует должная подготовка», — написал он в Telegram.

По его словам, действия ВСУ неслаженные и среди украинских военных наблюдается низкий моральный дух.

«Много случаев сдачи в плен, что остаётся единственной возможностью у противника сохранить свои жизни», — добавил Балицкий.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что на Купянском и Краснолиманском направлениях российские военные при продвижении обнаружили большое количество вооружения из стран НАТО.