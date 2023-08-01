Политолог Дудчак об атаках Киева на Москву и ЧФ: для них важен медийный эффект

Политолог Александр Дудчак прокомментировал попытку нападения с помощью БПЛА на Москву и попытку террористической атаки киевского режима беспилотными катерами на корабли Черноморского флота.

По его словам, террористическая деятельность — это в суть украинского государства.

«Украина действительно действует, как верно замечали ранее, как ИГИЛ*, запрещённый в России. Что касается выбора целей. Хорошо, что это офисное здание, где ночью нет сотрудников. Это всё-таки лучше, чем жилые дома, где люди спали бы и получили такой «подарок», — указал собеседник RT.

Комментируя атаку киевского режима на столицу, а также на корабли Черноморского флота, специалист объяснил, что для властей Киева «важна медийность».

«Для них важен медийный эффект. Многие свои акции они проводят (из расчёта. — RT) на медийность и символизм, на то, что можно широко «раздуть». Они пытаются испугать население, но, судя по всему, достигают обратного эффекта и только сплачивают народ. Да, то что они добивают до центра города, а не окраинных районов, понятное дело, неприятно. Тем более нужно эту террористическую нацистскую гадину душить и чем сильнее, тем лучше», — заключил Дудчак.

Ранее в Минобороны сообщили, что Киев осуществил безуспешную попытку атаковать тремя безэкипажными катерами корабли Черноморского флота в 340 км юго-западнее Севастополя.

Также в Минобороны сообщили, что в ночь на 1 августа была пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве и Московской области.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.