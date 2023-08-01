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В июле в бюджет Украины поступило более $5 млрд международной помощи

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В июле в бюджет Украины поступило более $5 млрд международной помощи в виде кредитов и грантов, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
В июле в бюджет Украины поступило более $5 млрд международной помощи
  • Gettyimages.ru

«За июль месяц Украина привлекла в бюджет $5,3 млрд. Это и гранты, и кредиты от ЕС — $1,67 млрд, Японии и Всемирного банка — $1,5 млрд, США — $1,25 млрд, МВФ — $890 млн», — написал он в Telegram.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский в интервью бразильской газете O Globo заявил, что Украине недостаточно оказываемой Западом помощи.

По его словам, ему нужна конкретная помощь от бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы. В качестве примера он предложил ему собрать руководство Латинской Америки и связать его с киевскими властями для политической поддержки.

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