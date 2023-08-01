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Володин заявил о поддержке Киевом преступлений против детей на самом высоком уровне

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил о поддержке киевским режимом преступлений против детей на самом высоком уровне.
Володин заявил о поддержке Киевом преступлений против детей на самом высоком уровне
  • РИА Новости

Как он написал в своём Telegram, на Украине активно процветает индустрия суррогатного материнства. 

«Торговля детьми — большой нелегальный бизнес... По пути запрета суррогатного материнства идут многие государства: в России принят закон о запрете иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей, также это сделано в Китае, Франции, Германии, Италии, Индии и др.», — указал он.

Вместе с этим Володин отметил, что пока мужское население Украины защищает интересы киевского режима, жёны загнанных в окопы «вынуждены соглашаться на суррогатное материнство, чтобы прокормить себя». Реклама соответствующих агентств размещается на Украине на автобусах и в соцсетях.

«Там преступления против детей поддерживаются киевским режимом на самом высоком уровне... Нет ничего удивительного, что этот аморальный бизнес управляется из-за рубежа: владелец крупнейшей клиники суррогатного материнства — гражданин Германии», — указал председатель Госдумы.

31 мая сообщалось, что в Польше судят гражданку Украины, которая обвиняется в издевательстве над детьми. Прокуроры утверждают, что подозреваемая также «передавала детей педофилам» за деньги.

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