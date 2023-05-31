В Польше судят беженку с Украины, которая издевалась над детьми и передавала их педофилам
Об этом пишет польская газета Wyborcza.
Третье судебное заседание по данному делу прошло 31 мая. Украинка Светлана П., приехавшая в польский Познань в марте 2022 года, является опекуншей детей, которые прибыли вместе с ней.
На Украине обвиняемая руководила детским домом, отмечает издание.
Прокуратура заявляет, что женщина издевалась над детьми физически и психологически, а также «делала их доступными для сексуальных целей за деньги».
Польская прокуратура уже завершила расследование и добилась ареста женщины.
В феврале польский обозреватель Myśl Polska Пшемыслав Пяста заявил, что приехавшие в Польшу под видом беженцев бандеровцы должны вернуться домой.