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В Польше судят беженку с Украины, которая издевалась над детьми и передавала их педофилам

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В Польше судят гражданку Украины, которая обвиняется в издевательстве над детьми. Прокуроры утверждают, что подозреваемая также «передавала детей педофилам» за деньги.

Об этом пишет польская газета Wyborcza.

Третье судебное заседание по данному делу прошло 31 мая. Украинка Светлана П., приехавшая в польский Познань в марте 2022 года, является опекуншей детей, которые прибыли вместе с ней.

На Украине обвиняемая руководила детским домом, отмечает издание.

Прокуратура заявляет, что женщина издевалась над детьми физически и психологически, а также «делала их доступными для сексуальных целей за деньги».

Польская прокуратура уже завершила расследование и добилась ареста женщины.

В феврале польский обозреватель Myśl Polska Пшемыслав Пяста заявил, что приехавшие в Польшу под видом беженцев бандеровцы должны вернуться домой.

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