Американская техника была ликвидирована на поле боя и не помогла украинским войскам добиться целей в ходе контрнаступления.

Об этом рассказал экс-советник ЦРУ Джим Рикардс в интервью YouTube-каналу London Real, пишет РИА Новости.

Он поделился, что недавно видел горящий танк Leopard 2, который российские военные научились уничтожать. Также бойцы ВС России знают, как справляться с американскими системами залпового огня HIMARS.

По словам эксперта, «чудо-оружие» не сработало.

«Русские придумали, как отключить им GPS. Без него снаряд улетает не туда и положенного вреда не наносит. Так вот, их тоже сбивают, и с F-16 будет то же самое. Конфликт может закончиться даже раньше. Поэтому Зеленский и выпрашивает боеприпасы», — сказал Рикардс.

По его мнению, только США истощаются от украинского конфликта, а не Россия. При этом наступление ВСУ продолжает захлёбываться, а личный состав несёт большие потери.

Российский президент Владимир Путин отмечал, что весь мир видит, что хвалёная западная техника горит и уступает по своим характеристикам некоторым образцам ещё советского производства.

31 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил, что украинские потери за прошедший месяц составили 20 824 человека и 2227 единиц различного вооружения, в том числе десять танков Leopard и 11 американских БМП Bradley.