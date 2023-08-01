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Боец ВС России рассказал о попытках ВСУ помешать продвижению российских сил под Купянском

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Украинская армия пытается использовать бронегруппы, чтобы противостоять продвижению ВС России на Купянском направлении.

Об этом сообщил разведчик 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным Гроза.

По его словам, подразделения ВСУ на этом участке ведут себя активно и «огрызаются», ведут воздушную разведку.

«Активизировались бронегруппы (украинских войск. — RT), выкатываются танки, пытаются прорваться, но опять же всё безуспешно. Ожидается наступление с их стороны, но мы готовы к любому раскладу», — поделился военный в интервью РИА Новости.

Ранее Минобороны России заявило об успешном продвижении российской армии в районе Кузёмовки. Бойцы заняли более выгодные позиции на Купянском направлении.

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