Военная хроника: для Киева контроль над Старомайорским важен с медийной точки зрения
- РИА Новости
Как пишет Военная хроника, закрепиться в Старомайорском ВСУ практически невозможно: как и в Пятихатках Запорожской области, целых и пригодных для обороны построек практически нет.
«Для Киева контроль над селом важен с медийной точки зрения: войска поспешили заявить об установлении контроля над Старомайорским. Однако позднее все подразделения ВСУ на северных окраинах села были уничтожены артиллерией и добиты в ходе контратаки ВС РФ», — говорится в сообщении.
31 июля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска вытеснены из села Старомайорского.