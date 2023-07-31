Военная хроника: для Киева контроль над Старомайорским важен с медийной точки зрения

В данный момент село Старомайорское находится под контролем ВС России, украинские войска выбиты за его окраины, но регулярно перебрасывают резервы и пытаются контратаковать, сообщает Военная хроника.

Как пишет Военная хроника, закрепиться в Старомайорском ВСУ практически невозможно: как и в Пятихатках Запорожской области, целых и пригодных для обороны построек практически нет.

«Для Киева контроль над селом важен с медийной точки зрения: войска поспешили заявить об установлении контроля над Старомайорским. Однако позднее все подразделения ВСУ на северных окраинах села были уничтожены артиллерией и добиты в ходе контратаки ВС РФ», — говорится в сообщении.

31 июля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска вытеснены из села Старомайорского.