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Пушилин заявил, что ВСУ вытеснили из села Старомайорского

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Украинские войска удалось вытеснить из села Старомайорского, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Пушилин заявил, что ВСУ вытеснили из села Старомайорского
  • РИА Новости

«Горячей точкой является Угледарское направление. Там, я бы сказал, самые за последние дни ожесточённые боестолкновения», — сказал он.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Пушилина, противник понёс значительные потери в личном составе и технике.

На прошлой неделе группа пехоты ВСУ подорвалась на своих же минах при попытке наступления на Угледарском направлении в ДНР.

Ранее ВС России уничтожили склады авиатоплива ВСУ в Хмельницкой области.

Также российские войска нанесли удар по местам хранения западного оружия на Украине.

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