Губернатор Гладков: при обстреле ВСУ белгородского села Ржевка повреждены три дома и ЛЭП
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Под обстрел ВСУ попало село Ржевка Шебекинского городского округа», — заявил губернатор.
По его словам, никто не пострадал.
В трёх частных домовладениях из-за осколков снарядов выбиты стёкла, посечены фасады, кровли и заборы.
Ранее исполняющий обязанности губернатора Евгений Балицкий заявил, что три человека погибли и около 15 получили ранения в результате обстрела ВСУ села Басань в Запорожской области.