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Губернатор Гладков: при обстреле ВСУ белгородского села Ржевка повреждены три дома и ЛЭП

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что при обстреле белгородского села Ржевка со стороны Вооружённых сил Украины повреждены три дома и линия электропередачи.
Губернатор Гладков: при обстреле ВСУ белгородского села Ржевка повреждены три дома и ЛЭП
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале. 

«Под обстрел ВСУ попало село Ржевка Шебекинского городского округа», — заявил губернатор.

По его словам, никто не пострадал.

В трёх частных домовладениях из-за осколков снарядов выбиты стёкла, посечены фасады, кровли и заборы.

Ранее исполняющий обязанности губернатора Евгений Балицкий заявил, что три человека погибли и около 15 получили ранения в результате обстрела ВСУ села Басань в Запорожской области.

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