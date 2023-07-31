Губернатор Гладков: при обстреле ВСУ белгородского села Ржевка повреждены три дома и ЛЭП

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что при обстреле белгородского села Ржевка со стороны Вооружённых сил Украины повреждены три дома и линия электропередачи.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ попало село Ржевка Шебекинского городского округа», — заявил губернатор.

По его словам, никто не пострадал.

В трёх частных домовладениях из-за осколков снарядов выбиты стёкла, посечены фасады, кровли и заборы.

Ранее исполняющий обязанности губернатора Евгений Балицкий заявил, что три человека погибли и около 15 получили ранения в результате обстрела ВСУ села Басань в Запорожской области.