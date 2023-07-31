Три человека погибли и около 15 пострадали из-за обстрела ВСУ села в Запорожской области
- РИА Новости
Обстрел произошёл около 19:00, противник обстрелял гражданскую инфраструктуру, ВСУ попали в продуктовый магазин, где было много людей, сообщил Балицкий.
«На месте работают спасатели. Нахожусь на связи со спасательными группами, всем пострадавшим будет оказана максимальная помощь и поддержка», — написал он в Telegram.
Ранее в Минобороны сообщили, что Вооружённые силы России за сутки отразили все атаки превосходящих сил украинской армии в Запорожской области.