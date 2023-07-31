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Три человека погибли и около 15 пострадали из-за обстрела ВСУ села в Запорожской области

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Три человека погибли и около 15 получили ранения в результате обстрела ВСУ села Басань в Запорожской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Балицкий. Под завалами сейчас находится 12-летний ребёнок.
Три человека погибли и около 15 пострадали из-за обстрела ВСУ села в Запорожской области
  • РИА Новости

Обстрел произошёл около 19:00, противник обстрелял гражданскую инфраструктуру, ВСУ попали в продуктовый магазин, где было много людей, сообщил Балицкий.

«На месте работают спасатели. Нахожусь на связи со спасательными группами, всем пострадавшим будет оказана максимальная помощь и поддержка», — написал он в Telegram.

Ранее в Минобороны сообщили, что Вооружённые силы России за сутки отразили все атаки превосходящих сил украинской армии в Запорожской области.

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