Три человека погибли и около 15 пострадали из-за обстрела ВСУ села в Запорожской области

Три человека погибли и около 15 получили ранения в результате обстрела ВСУ села Басань в Запорожской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Балицкий. Под завалами сейчас находится 12-летний ребёнок.

Обстрел произошёл около 19:00, противник обстрелял гражданскую инфраструктуру, ВСУ попали в продуктовый магазин, где было много людей, сообщил Балицкий.

«На месте работают спасатели. Нахожусь на связи со спасательными группами, всем пострадавшим будет оказана максимальная помощь и поддержка», — написал он в Telegram.

Ранее в Минобороны сообщили, что Вооружённые силы России за сутки отразили все атаки превосходящих сил украинской армии в Запорожской области.