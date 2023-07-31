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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: националисты в Киеве будут заменены на новую власть после СВО

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В результате спецоперации на Украине власть в Киеве сменится на дружественную Москве, считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. По его оценкам, новое украинское руководство будет противостоять сторонникам Степана Бандеры.
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: националисты в Киеве будут заменены на новую власть после СВО
  • AFP

Такое мнение он выразил в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

«Россия установит на Украине такое правительство, которое будет дружественным по отношению к Москве и будет противостоять давлению сторонников Бандеры», — цитирует Джонсона РИА Новости.

Конфликт на Украине закончится поражением и ослаблением НАТО, считает эксперт.

Как полагает Джонсон, в дальнейшем страны начнут покидать альянс, доказавший свою неэффективность.

В октябре прошлого года российский президент Владимир Путин заявил о сращивании националистического и неонацистского движений на Украине.

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