Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: националисты в Киеве будут заменены на новую власть после СВО
- AFP
Такое мнение он выразил в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
«Россия установит на Украине такое правительство, которое будет дружественным по отношению к Москве и будет противостоять давлению сторонников Бандеры», — цитирует Джонсона РИА Новости.
Конфликт на Украине закончится поражением и ослаблением НАТО, считает эксперт.
Как полагает Джонсон, в дальнейшем страны начнут покидать альянс, доказавший свою неэффективность.
В октябре прошлого года российский президент Владимир Путин заявил о сращивании националистического и неонацистского движений на Украине.