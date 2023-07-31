Посольство России в Эстонии подтвердило, что Бабченко забросал дипмиссию яйцами

Российское посольство в Таллине подтвердило, что акт вандализма в отношении дипмиссии совершил гражданин Российской Федерации Аркадий Бабченко*.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства.

«Из полиции поступила информация, подтверждающая, что хулиганом, совершившим акт вандализма в отношении российской дипмиссии, является гражданин Российской Федерации Аркадий Бабченко, 1977 года рождения», — сказано в заявлении.

Отмечается, что подобные хулиганские выходки в отношении российского диппредставительства — далеко не первый случай. Посольство подчеркнуло, что неоднократные обращения в МИД Таллина с призывом провести расследование и привлечь виновных к ответственности к результатам не привели.

Ранее сообщалось, что в Таллине задержали мужчину, который забросал яйцами посольство России.

*Внесён Минюстом России в реестр иноагентов, Росфинмониторингом включён в список террористов и экстремистов.