Узнать больше

Посольство России в Эстонии подтвердило, что Бабченко забросал дипмиссию яйцами

Короткая ссылка
Российское посольство в Таллине подтвердило, что акт вандализма в отношении дипмиссии совершил гражданин Российской Федерации Аркадий Бабченко*.
Посольство России в Эстонии подтвердило, что Бабченко забросал дипмиссию яйцами
  • AP

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства.

«Из полиции поступила информация, подтверждающая, что хулиганом, совершившим акт вандализма в отношении российской дипмиссии, является гражданин Российской Федерации Аркадий Бабченко, 1977 года рождения», — сказано в заявлении.

Отмечается, что подобные хулиганские выходки в отношении российского диппредставительства — далеко не первый случай. Посольство подчеркнуло, что неоднократные обращения в МИД Таллина с призывом провести расследование и привлечь виновных к ответственности к результатам не привели.

Ранее сообщалось, что в Таллине задержали мужчину, который забросал яйцами посольство России.

*Внесён Минюстом России в реестр иноагентов, Росфинмониторингом включён в список террористов и экстремистов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить