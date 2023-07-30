Полиция в Таллине задержала мужчину, забросавшего яйцами посольство России

В Таллине задержали мужчину, забросавшего яйцами посольство России.

Об этом сообщила пресс-служба эстонского департамента полиции и погранохраны.

«Сегодня после полуночи мужчина 1977 года рождения забросал яйцами стену здания посольства Российской Федерации в Таллине», — приводит сообщение РИА Новости.

Полицейский патруль на месте задержал мужчину, возбуждено уголовное дело.

Ранее Эстония разработала юридическую схему использования замороженных активов России для помощи Украине.