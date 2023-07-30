Полиция в Таллине задержала мужчину, забросавшего яйцами посольство России
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Об этом сообщила пресс-служба эстонского департамента полиции и погранохраны.
«Сегодня после полуночи мужчина 1977 года рождения забросал яйцами стену здания посольства Российской Федерации в Таллине», — приводит сообщение РИА Новости.
Полицейский патруль на месте задержал мужчину, возбуждено уголовное дело.
Ранее Эстония разработала юридическую схему использования замороженных активов России для помощи Украине.