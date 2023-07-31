Узнать больше

Шойгу: три корабля проекта 22800 «Каракурт» войдут в состав ВМФ в 2023 году

Короткая ссылка
Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что три корабля проекта 22800 «Каракурт» войдут в состав военно-морского флота в 2023 году.
Шойгу: три корабля проекта 22800 «Каракурт» войдут в состав ВМФ в 2023 году
  • РИА Новости

Шойгу отметил, что такие корабли могут наносить высокоточные ракетные удары по критически важным объектам на суше и по кораблям противника в море. При этом они действуют в ближней морской зоне.

Также он сказал, что ещё два корабля проекта 22800, как ожидается, будут введены в эксплуатацию в 2024 году.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия наращивает мощь ВМФ, который только за 2023 год пополнится на три десятка кораблей разных классов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить