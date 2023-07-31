Шойгу: три корабля проекта 22800 «Каракурт» войдут в состав ВМФ в 2023 году

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что три корабля проекта 22800 «Каракурт» войдут в состав военно-морского флота в 2023 году.

Шойгу отметил, что такие корабли могут наносить высокоточные ракетные удары по критически важным объектам на суше и по кораблям противника в море. При этом они действуют в ближней морской зоне.

Также он сказал, что ещё два корабля проекта 22800, как ожидается, будут введены в эксплуатацию в 2024 году.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия наращивает мощь ВМФ, который только за 2023 год пополнится на три десятка кораблей разных классов.