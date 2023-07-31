Песков заявил, что предпосылок мирного урегулирования с Киевом нет

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для мирного урегулирования с Киевом нет.

«Возможно ли выйти сейчас на мирное урегулирование с участием киевского режима и его нынешней позиции, ответ тоже однозначный: нет, невозможно. Никаких предпосылок для этого нет», — сказал он.

По его словам, киевский режим «не хочет и не может хотеть мира, пока его используют исключительно как инструмент в войне коллективного Запада с Россией».

Ранее зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал недееспособной выдвинутую Украиной «формулу мира».