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Пушилин подтвердил гибель двух мирных жителей при обстреле центра Донецка со стороны ВСУ

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Врио главы ДНР Денис Пушилин подтвердил гибель двух человек при обстреле центральной части Донецка со стороны ВСУ.
Пушилин подтвердил гибель двух мирных жителей при обстреле центра Донецка со стороны ВСУ
  • РИА Новости

Он уточнил, что попадания зафиксированы в Ворошиловском и Куйбышевском районах города.

«В результате обстрела уничтожен пассажирский автобус. По предварительным данным, два человека погибли и шесть ранены», — сообщил Пушилин.

Ранее стало известно, что ВСУ утром нанесли удар по центру Донецка, зафиксировано возгорание в районе АВ «Южный».

По словам мэра города Алексея Кулемзина, один человек погиб и трое получили ранения.

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