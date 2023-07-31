Пушилин подтвердил гибель двух мирных жителей при обстреле центра Донецка со стороны ВСУ
- РИА Новости
Он уточнил, что попадания зафиксированы в Ворошиловском и Куйбышевском районах города.
«В результате обстрела уничтожен пассажирский автобус. По предварительным данным, два человека погибли и шесть ранены», — сообщил Пушилин.
Ранее стало известно, что ВСУ утром нанесли удар по центру Донецка, зафиксировано возгорание в районе АВ «Южный».
По словам мэра города Алексея Кулемзина, один человек погиб и трое получили ранения.