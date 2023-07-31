Пушилин подтвердил гибель двух мирных жителей при обстреле центра Донецка со стороны ВСУ

Врио главы ДНР Денис Пушилин подтвердил гибель двух человек при обстреле центральной части Донецка со стороны ВСУ.

Он уточнил, что попадания зафиксированы в Ворошиловском и Куйбышевском районах города.

«В результате обстрела уничтожен пассажирский автобус. По предварительным данным, два человека погибли и шесть ранены», — сообщил Пушилин.

Ранее стало известно, что ВСУ утром нанесли удар по центру Донецка, зафиксировано возгорание в районе АВ «Южный».

По словам мэра города Алексея Кулемзина, один человек погиб и трое получили ранения.