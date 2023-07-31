Вертолёты группировки «Юг» уничтожили танк и два БТР ВСУ под Артёмовском

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что экипажи вертолётов армейской авиации уничтожили танк и два бронетранспортёра под Артёмовском.

Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что российские военные нанесли удары по четырём пунктам временной дислокации подразделений ВСУ.

«В районах Клещеевки и Андреевки уничтожены танк и два бронетранспортёра, один из которых американского производства М113», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны сообщили об ударах по позициям ВСУ у Антоновского моста в Херсоне.

Также сообщалось, что ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области.