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Украинские войска за сутки 75 раз обстреляли территорию ДНР

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Украинские войска за прошедшие сутки 75 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 275 единиц различных боеприпасов.

Об этом в своём Telegram-канале информирует  представительство ДНР в СЦКК.

«Под вражеским огнём оказались районы семи населённых пунктов республики», — говорится в сводке.

Речь идёт о Горловке, Ясиноватском районе, Донецке, Макеевке, Александровке, Луганском, Еленовке.

Отмечается, что в результате обстрелов погиб мужчина в Куйбышевском районе Донецка, а также получили ранения два человека.

Кроме того, сообщается о повреждении трёх жилых домостроений.

Ранее власти Донецка сообщили, что при обстреле Куйбышевского района пострадали два человека.

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