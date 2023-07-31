Украинские войска за сутки 75 раз обстреляли территорию ДНР
Об этом в своём Telegram-канале информирует представительство ДНР в СЦКК.
«Под вражеским огнём оказались районы семи населённых пунктов республики», — говорится в сводке.
Речь идёт о Горловке, Ясиноватском районе, Донецке, Макеевке, Александровке, Луганском, Еленовке.
Отмечается, что в результате обстрелов погиб мужчина в Куйбышевском районе Донецка, а также получили ранения два человека.
Кроме того, сообщается о повреждении трёх жилых домостроений.
Ранее власти Донецка сообщили, что при обстреле Куйбышевского района пострадали два человека.