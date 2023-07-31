Украинские войска за сутки 75 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 75 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 275 единиц различных боеприпасов.

Об этом в своём Telegram-канале информирует представительство ДНР в СЦКК.

«Под вражеским огнём оказались районы семи населённых пунктов республики», — говорится в сводке.

Речь идёт о Горловке, Ясиноватском районе, Донецке, Макеевке, Александровке, Луганском, Еленовке.

Отмечается, что в результате обстрелов погиб мужчина в Куйбышевском районе Донецка, а также получили ранения два человека.

Кроме того, сообщается о повреждении трёх жилых домостроений.

Ранее власти Донецка сообщили, что при обстреле Куйбышевского района пострадали два человека.