Два человека пострадали при обстреле военными ВСУ Климовского района Брянской области
- РИА Новости
«ВСУ нанесли удар по территории Климовского района. Снаряды попали на территорию свиноводческого комплекса. В результате обстрела пострадали две женщины», — написал он в Telegram.
По его словам, пострадавшие были госпитализированы. Им уже оказывается вся необходимая медицинская помощь.
«На территории сельхозпредприятия есть разрушения и возгорания производственных помещений», — добавил губернатор.
Ранее Богомаз заявил, что украинские военные обстреляли село Зерново Суземского района региона.