Два человека пострадали при обстреле военными ВСУ Климовского района Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что два человека пострадали в результате обстрела украинскими военными Климовского района региона.

«ВСУ нанесли удар по территории Климовского района. Снаряды попали на территорию свиноводческого комплекса. В результате обстрела пострадали две женщины», — написал он в Telegram.

По его словам, пострадавшие были госпитализированы. Им уже оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«На территории сельхозпредприятия есть разрушения и возгорания производственных помещений», — добавил губернатор.

Ранее Богомаз заявил, что украинские военные обстреляли село Зерново Суземского района региона.