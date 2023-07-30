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Два человека пострадали при обстреле военными ВСУ Климовского района Брянской области

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что два человека пострадали в результате обстрела украинскими военными Климовского района региона.
Два человека пострадали при обстреле военными ВСУ Климовского района Брянской области
  • РИА Новости

«ВСУ нанесли удар по территории Климовского района. Снаряды попали на территорию свиноводческого комплекса. В результате обстрела пострадали две женщины», — написал он в Telegram.

По его словам, пострадавшие были госпитализированы. Им уже оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«На территории сельхозпредприятия есть разрушения и возгорания производственных помещений», — добавил губернатор.

Ранее Богомаз заявил, что украинские военные обстреляли село Зерново Суземского района региона.

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