Губернатор Брянской области Богомаз: ВСУ обстреляли село Зерново
- РИА Новости
«ВСУ совершён обстрел села Зерново Суземского района», — написал он в Telegram.
По его словам, пострадавших в результате данного обстрела нет. Он добавил, что повреждения получило одно домовладение.
Губернатор подчеркнул, что оперативные и экстренные службы уже работают на месте происшествия.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что обстрелы гражданской инфраструктуры региона со стороны украинских военных стали концентрированными.