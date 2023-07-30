Губернатор Брянской области Богомаз: ВСУ обстреляли село Зерново

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинские военные обстреляли село Зерново Суземского района региона.

«ВСУ совершён обстрел села Зерново Суземского района», — написал он в Telegram.

По его словам, пострадавших в результате данного обстрела нет. Он добавил, что повреждения получило одно домовладение.

Губернатор подчеркнул, что оперативные и экстренные службы уже работают на месте происшествия.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что обстрелы гражданской инфраструктуры региона со стороны украинских военных стали концентрированными.