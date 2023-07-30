Сальдо рассказал о концентрированных обстрелах гражданской инфраструктуры со стороны ВСУ
- РИА Новости
Как он отметил в беседе с ТАСС, интенсивность обстрелов сохраняется на одном уровне, при этом их характер изменился.
«Однако наметилась тенденция концентрации террористических обстрелов, когда по Алёшкам или Новой Каховке выпускают в течение сравнительно короткого времени по несколько десятков снарядов», — сказал глава региона.
По его словам, в результате данных изменений от украинских снарядов стали чаще гибнуть мирные жители.
Ранее Сальдо заявил о попытке ВСУ разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом с помощью ракет Storm Shadow.