Российский боец заявил об активизации украинских ДРГ после подрыва Каховской ГЭС

Российский военнослужащий с позывным Таган заявил об активизации украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) после подрыва Каховской ГЭС.

Об этом в Telegram сообщает Минобороны России.

«До потопления Каховской ГЭС такое не было в принципе возможно, потому что вся водная гладь Днепра контролировалась нашими силами», — сказал он.

По его словам, украинские диверсанты для незаметного проникновения на российскую территорию с помощью переодевания маскируются под мирных граждан или даже российских военных. Вместе с этим, по словам Тагана, российские военнослужащие знают, как бороться с такими ДРГ.

«Выявлять их можно, нужно, и мы этим занимаемся», — добавил он.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Днепр» майор Роман Кодрян сообщил, что артиллерия группировки плотным огнём накрыла группы украинских диверсантов в районе посёлка Садового в Херсонской области.