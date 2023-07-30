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Российский боец заявил об активизации украинских ДРГ после подрыва Каховской ГЭС

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Российский военнослужащий с позывным Таган заявил об активизации украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) после подрыва Каховской ГЭС.
Российский боец заявил об активизации украинских ДРГ после подрыва Каховской ГЭС
  • Gettyimages.ru

Об этом в Telegram сообщает Минобороны России.

«До потопления Каховской ГЭС такое не было в принципе возможно, потому что вся водная гладь Днепра контролировалась нашими силами», — сказал он.

По его словам, украинские диверсанты для незаметного проникновения на российскую территорию с помощью переодевания маскируются под мирных граждан или даже российских военных. Вместе с этим, по словам Тагана, российские военнослужащие знают, как бороться с такими ДРГ.

«Выявлять их можно, нужно, и мы этим занимаемся», — добавил он.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Днепр» майор Роман Кодрян сообщил, что артиллерия группировки плотным огнём накрыла группы украинских диверсантов в районе посёлка Садового в Херсонской области.

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