ВС Украины выпустили 14 натовских снарядов по Донецку и Ясиноватскому району

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район, выпустив 14 снарядов натовского калибра 155 мм.

Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:00 — населённый пункт Камышевка — город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы). Выпущено четыре снаряда калибра 155 мм», — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район, всего выпустив с 07:05 до 07:55 десять снарядов калибра 155 мм.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска за прошедшие сутки 60 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 239 единиц различных боеприпасов.