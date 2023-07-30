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Украинские войска за сутки 60 раз обстреляли территорию ДНР

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Украинские войска за прошедшие сутки 60 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 239 единиц различных боеприпасов.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК. 

Отмечается, что в результате обстрелов получили ранения восемь гражданских лиц, в том числе ребёнок.

Кроме того, сообщается о повреждении восьми жилых домостроений и одного объекта гражданской инфраструктуры.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что два человека пострадали при обстреле города со стороны ВСУ.

Также сообщалось, что ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку.

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