В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:40 — населённый пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский район): выпущено десять ракет из РСЗО», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Позднее украинцы запустили ещё шесть ракет по Александровке.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские военнослужащие из миномётов 16 раз обстреляли Шебекинский автомобильный пункт пропуска.