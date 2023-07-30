Путин: на Украине убивают только за подозрение, что человек что-то не так сказал

Российский лидер Владимир Путин заявил, что на Украине во время вооружённого конфликта убивают только за подозрение, что человек что-то не так сказал.

«На Украине за определённые высказывания по данной теме расстреливают», — сказал президент.

По его словам, киевский режим ликвидировал даже участника переговорной группы по подозрению, что он «что-то не так сказал».

При этом Путин отметил, что в России так поступать не должны и необходимо соблюдать определённые правила.

Ранее Путин заявил, что серьёзных изменений в оперативной обстановке в зоне СВО нет.

Также российский лидер сообщил, что ВС России нанесли ряд ударов по местам производства украинских БПЛА.