Путин: на Украине убивают только за подозрение, что человек что-то не так сказал
«На Украине за определённые высказывания по данной теме расстреливают», — сказал президент.
По его словам, киевский режим ликвидировал даже участника переговорной группы по подозрению, что он «что-то не так сказал».
При этом Путин отметил, что в России так поступать не должны и необходимо соблюдать определённые правила.
Ранее Путин заявил, что серьёзных изменений в оперативной обстановке в зоне СВО нет.
Также российский лидер сообщил, что ВС России нанесли ряд ударов по местам производства украинских БПЛА.