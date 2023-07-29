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Путин заявил, что страны Африки искренне пытаются достичь прекращения конфликта на Украине

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Президент России Владимир Путин заявил, что лидеры африканских стран искренне пытаются поспособствовать прекращению конфликта на Украине.
Путин заявил, что страны Африки искренне пытаются достичь прекращения конфликта на Украине
  • РИА Новости

Общение Путина с представителями СМИ проходит в Голубом зале Константиновского дворца.

«Они в общем и целом к Украине относятся хорошо, и искренне, я хочу это подчеркнуть, они искренне думают о том, что бы сделать такого, чтобы конфликт был прекращён», — сказал президент.

Ранее Путин заявил, что на саммите в Санкт-Петербурге в пятницу, 28 июля, состоялась откровенная и полезная дискуссия по Украине со странами Африки.

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