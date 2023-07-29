Путин заявил, что страны Африки искренне пытаются достичь прекращения конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что лидеры африканских стран искренне пытаются поспособствовать прекращению конфликта на Украине.

Общение Путина с представителями СМИ проходит в Голубом зале Константиновского дворца.

«Они в общем и целом к Украине относятся хорошо, и искренне, я хочу это подчеркнуть, они искренне думают о том, что бы сделать такого, чтобы конфликт был прекращён», — сказал президент.

Ранее Путин заявил, что на саммите в Санкт-Петербурге в пятницу, 28 июля, состоялась откровенная и полезная дискуссия по Украине со странами Африки.