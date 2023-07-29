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Путин: на саммите в Петербурге состоялась полезная дискуссия по Украине со странами Африки

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Президент России Владимир Путин заявил, что на саммите в Петербурге в пятницу, 28 июля, состоялась откровенная и полезная дискуссия по Украине со странами Африки.
Путин: на саммите в Петербурге состоялась полезная дискуссия по Украине со странами Африки
  • РИА Новости

Он напомнил, что около месяца назад в Петербурге состоялось обсуждение с лидерами ряда африканских стран урегулирования конфликта на Украине.

«Вчера у нас также была возможность продолжить обмен мнениями с вашим активным участием, господин президент. На мой взгляд, состоялась очень откровенная полезная дискуссия», — сказал Путин на встрече с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин обсуждал с африканскими лидерами возможные пути урегулирования ситуации на Украине до двух часов ночи.

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