Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
- РИА Новости
«В Херсоне слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты», — пишет «Общественное».
Другие Telegram-каналы также пишут о взрывах в городе.
Детали не приводятся.
Ранее Военная хроника сообщила о прилёте в Сумах; предположительно, ракета уничтожила расположение украинских военных в бывшем здании высшего артиллерийского училища.
Перед этим стало известно об ударе ракетами «Искандер» по Запорожью. Воздушная тревога, предположительно, была объявлена уже после попадания по цели.