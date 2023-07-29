Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

В Херсоне раздались взрывы, сообщают украинские СМИ.

«В Херсоне слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты», — пишет «Общественное».

Другие Telegram-каналы также пишут о взрывах в городе.

Детали не приводятся.

Ранее Военная хроника сообщила о прилёте в Сумах; предположительно, ракета уничтожила расположение украинских военных в бывшем здании высшего артиллерийского училища.

Перед этим стало известно об ударе ракетами «Искандер» по Запорожью. Воздушная тревога, предположительно, была объявлена уже после попадания по цели.