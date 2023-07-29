Военная хроника сообщает о ракетном ударе по расположению ВСУ в Сумах

Военная хроника сообщает о прилёте в Сумах; предположительно, ракета уничтожила расположение украинских военных в бывшем здании высшего артиллерийского училища.

«Предположительно, баллистическая ракета уничтожила расположение украинских военных в бывшем здании высшего артиллерийского училища. По предварительным данным, там мог располагаться склад с боеприпасами для артиллерийских орудий», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что взрывы зафиксированы в Сумской области Украины.

Перед этим Военная хроника сообщила об ударе ракетами «Искандер» по Запорожью. Воздушная тревога, предположительно, была объявлена уже после попадания по цели.