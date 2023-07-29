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Военкор RT Газдиев показал последствия обстрела Лисичанска кассетными боеприпасами

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Военкор RT Мурад Газдиев показал последствия обстрела украинскими военными Лисичанска. ВСУ использовали для атаки американские кассетные боеприпасы.
Военкор RT Газдиев показал последствия обстрела Лисичанска кассетными боеприпасами
  • AP

«Школа №24, которая должна была открыться 1 сентября, полностью выжжена. Вся территория и футбольное поле — в воронках от кассетных боеприпасов, идентичных американским M77 и M85. В кустах и в зелёнке вокруг школы — куча неразорвавшихся боеприпасов», — рассказал журналист, опубликовав фотографии и видео последствий в своём Telegram-канале.

Газдиев также отметил, что школа №24 уже много месяцев служит пунктом временного размещения беженцев, дома которых были уничтожены в результате украинских обстрелов.

«ВСУ не могли этого не знать. На момент атаки в школе находились три человека — сторож, инвалид без ноги и пенсионер. Все целы, их вытащили наши ребята из 85-й бригады», — продолжил он.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее заявил, что поставки кассетных боеприпасов Киеву наносят удар по остаткам отношений между Москвой и Вашингтоном.

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