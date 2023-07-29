В офисе Зеленского призвали украинцев не прятать пауэрбанки из-за сложной предстоящей зимы

Украинцев ожидает сложная зима, поэтому пауэрбанки лучше далеко не прятать, считает советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. Об этом он сказал в интервью каналу «24».

«Стартовые позиции будут гораздо хуже, чем в прошлом году. Ведь тогда была сбалансированная полноценная (энергетическая. — RT) система, работавшая уже десятки лет», — цитирует чиновника РИА Новости.

Он посоветовал не прятать «вообще всё», что позволяет выживать во время боевых действий.

Глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий также заявил, что жителям Украины не стоит избавляться от генераторов, так как неизвестно, будут ли блэкауты предстоящей зимой.