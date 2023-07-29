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В Казахстане планируют ввести полный запрет на вейпы

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Депутат нижней палаты парламента Казахстана Нургуль Тау заявила, что Межведомственная комиссия при правительстве страны решила полностью запретить в республике вейпы, электронные сигареты, жидкости и ароматизаторы к ним.
В Казахстане планируют ввести полный запрет на вейпы
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт партии «Республика», которую представляет Тау.

«В своём запросе я предложила ввести полный запрет на продажу вейпов... Члены межведомственной комиссии почти единогласно (двенадцать против двух) проголосовали за введение полного запрета продажи, импорта, экспорта и производства вейпов», — отметила она.

Отмечается, что для данного запрета будут внесены необходимые запреты в законодательные акты.

1 июня в России вступил в силу закон об ограничениях при продаже вейпов и кальянов.

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