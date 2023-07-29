В Казахстане планируют ввести полный запрет на вейпы
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт партии «Республика», которую представляет Тау.
«В своём запросе я предложила ввести полный запрет на продажу вейпов... Члены межведомственной комиссии почти единогласно (двенадцать против двух) проголосовали за введение полного запрета продажи, импорта, экспорта и производства вейпов», — отметила она.
Отмечается, что для данного запрета будут внесены необходимые запреты в законодательные акты.
1 июня в России вступил в силу закон об ограничениях при продаже вейпов и кальянов.