В Казахстане планируют ввести полный запрет на вейпы

Депутат нижней палаты парламента Казахстана Нургуль Тау заявила, что Межведомственная комиссия при правительстве страны решила полностью запретить в республике вейпы, электронные сигареты, жидкости и ароматизаторы к ним.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт партии «Республика», которую представляет Тау.

«В своём запросе я предложила ввести полный запрет на продажу вейпов... Члены межведомственной комиссии почти единогласно (двенадцать против двух) проголосовали за введение полного запрета продажи, импорта, экспорта и производства вейпов», — отметила она.

Отмечается, что для данного запрета будут внесены необходимые запреты в законодательные акты.

1 июня в России вступил в силу закон об ограничениях при продаже вейпов и кальянов.