Российский пулемётчик-штурмовик из батальона «Ахмат-Восток» с позывным Малыш рассказал военкору RT Владу Андрице о гибели товарища в зоне СВО.

По словам российского военного, сам он детдомовский, но сослуживцы стали ему как родные, командира он даже называет Батей. Для него сейчас самое главное, чтобы товарищи были живы, однако он помнит и о тех, кто погиб.

«Когда товарищ погиб... мы не могли выйти из окопов, нас утюжили, и он кричал: «Малыш, помоги, Малыш, спаси!» А мы не можем выйти. Я понимаю, что ему помощь нужна. Мы выходим, а он держится за мою руку и борется до конца за жизнь, а я понимаю, что я беспомощный. Не могу ему помочь», — поделился он.

Малыш и сам получил ранение в бою, но провёл в госпитале всего три дня.

«Вернулся опять на передовую. Мне пацаны говорят: «Малыш, ты чего, дурачок, что ли? Зачем ты вернулся?» Я говорю: «Ну куда я вас брошу?» — рассказал он.

Компенсацию, которую ему выплатили (1 млн рублей), боец отправил в свой родной детский дом. Он помог людям, которых считает своими родителями, закрыть кредит в банке.

Ранее российский командир с позывным Путник заявил военкору RT Владу Андрице, что дроны-камикадзе являются у ВСУ одним из приоритетных средств поражения.