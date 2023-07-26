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Командир Путник: дроны-камикадзе являются у ВСУ одним из приоритетных средств поражения

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Дроны-камикадзе являются одним из приоритетных средств поражения для украинской армии по причине их дешевизны.
Командир Путник: дроны-камикадзе являются у ВСУ одним из приоритетных средств поражения
  • AP
  • © Libkos

Об этом военкору RT Владу Андрице заявил командир с позывным Путник.

«Противники очень много завезли дронов-камикадзе. Для них это является одним из приоритетных средств поражения. Они дешёвые, и они (украинские военные. — RT) сразу пытаются танк поразить ими», — заявил военный.

Он отметил, что российские военные делают основной упор на стрельбу с закрытых огневых позиций из-за большого количества вражеских дронов.

24 июля сообщалось, что средства противовоздушной обороны России за сутки перехватили реактивный снаряд РСЗО HIMARS и уничтожили 35 украинских беспилотников.

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