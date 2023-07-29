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Мирный житель получил ранения в результате обстрелов ВСУ левобережья Херсонщины

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ВС Украины в течение дня выпустили 48 снарядов по городам и сёлам левого берега Днепра в Херсонской области. Мирный житель получил ранения.
Мирный житель получил ранения в результате обстрелов ВСУ левобережья Херсонщины
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Отмечается, что в течение дня украинские военные выпустили 15 снарядов по населённому пункту Алёшки, девять — по населённому пункту Великая Лепетиха, девять — по населённому пункту Старая Збурьевка и пять — по населённому пункту Солонцы.

В сообщении также уточняется, что из-за обстрела населённого пункта Великая Лепетиха мирный житель получил ранение средней тяжести.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские военные за сутки обстреляли регион 42 раза.

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