Мирный житель получил ранения в результате обстрелов ВСУ левобережья Херсонщины
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Отмечается, что в течение дня украинские военные выпустили 15 снарядов по населённому пункту Алёшки, девять — по населённому пункту Великая Лепетиха, девять — по населённому пункту Старая Збурьевка и пять — по населённому пункту Солонцы.
В сообщении также уточняется, что из-за обстрела населённого пункта Великая Лепетиха мирный житель получил ранение средней тяжести.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские военные за сутки обстреляли регион 42 раза.