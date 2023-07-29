Гладков: ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область 42 раза, пострадавших нет
- РИА Новости
«В Белгородском районе из ствольной артиллерии обстреляно село Журавлёвка — зафиксировано десять прилётов», — написал он в своём Telegram-канале.
Также, по его словам, ВСУ выпустили ещё 16 снарядов по региону.
27 июля губернатор заявил о ранении комбайнёра в результате обстрела посёлка Красное в Шебекинском округе Белгородской области.
Он был доставлен в больницу с осколочным ранением ноги, ему оказали помощь и отправили на амбулаторное лечение.