Гладков: ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область 42 раза, пострадавших нет

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские военные за сутки обстреляли регион 42 раза.

«В Белгородском районе из ствольной артиллерии обстреляно село Журавлёвка — зафиксировано десять прилётов», — написал он в своём Telegram-канале.

Также, по его словам, ВСУ выпустили ещё 16 снарядов по региону.

27 июля губернатор заявил о ранении комбайнёра в результате обстрела посёлка Красное в Шебекинском округе Белгородской области.

Он был доставлен в больницу с осколочным ранением ноги, ему оказали помощь и отправили на амбулаторное лечение.