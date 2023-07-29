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Украинские войска за сутки 59 раз обстреливали населённые пункты ДНР

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Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 59 раз обстреливали населённые пункты ДНР, всего по ним было выпущено 226 снарядов.

Об этом в своём Telegram-канале информирует  представительство ДНР в СЦКК.

«Под вражеским огнём оказались районы шести населённых пунктов республики», — говорится в сводке.

Речь идёт о Горловке, Ясиноватском районе, Донецке, Макеевке, Старомихайловке и Шахтёрске.

Отмечается, что в результате обстрелов погиб мужчина в Киевском районе Донецка, а также получили ранения восемь человек.

Кроме того, сообщается о повреждении 22 жилых домостроений и восьми объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее украинская армия обстреляла Киевский район Донецка из РСЗО.

Также сообщалось, что ВСУ за год сбросили 8 тыс. мин «Лепесток» на территорию ДНР.

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