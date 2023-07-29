Украинские войска за сутки 59 раз обстреливали населённые пункты ДНР

Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 59 раз обстреливали населённые пункты ДНР, всего по ним было выпущено 226 снарядов.

Об этом в своём Telegram-канале информирует представительство ДНР в СЦКК.

«Под вражеским огнём оказались районы шести населённых пунктов республики», — говорится в сводке.

Речь идёт о Горловке, Ясиноватском районе, Донецке, Макеевке, Старомихайловке и Шахтёрске.

Отмечается, что в результате обстрелов погиб мужчина в Киевском районе Донецка, а также получили ранения восемь человек.

Кроме того, сообщается о повреждении 22 жилых домостроений и восьми объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее украинская армия обстреляла Киевский район Донецка из РСЗО.

Также сообщалось, что ВСУ за год сбросили 8 тыс. мин «Лепесток» на территорию ДНР.